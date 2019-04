Almudena será la voz del estadio en el Gigante y practicó con Juan Junco

Almudena Munera Muñoz, la periodista española que trabaja, formó pareja y tuvo a su primer hijo en Rosario, recibió una noticia que la pone “feliz”, pero a la vez “nerviosa”: fue elegida para ser la voz del estadio este domingo en el Gigante de Arroyito, en el partido que disputarán Central e Independiente. Este sábado a la mañana, “Almu” practicó en el programa que Esto se baila así, que conduce Juan Junco en Radio 2.

La periodista contó que se sorprendió cuando desde el club le comunicaron que había sido elegida para poner su voz en el Gigante este domingo. “Al principio me impactó y pedí un momento para pensarlo, hasta que hablé con mi pareja y él me empujó a aceptar”, confió.

����‍♀️ ¡Almudena Munera será la Voz del Estadio este domingo!#RosarioCentral vuelve a participar de la iniciativa de @MACFUT por el Día de la Mujer ����https://t.co/gOZIZtz95j pic.twitter.com/yeZuJriuIO — Rosario Central (@CARCoficial) 5 de abril de 2019

Almudena, que en España es hincha del Albacete, equipo de la ciudad en la que nació, contó cómo se hizo hincha canalla: “No fue por mi pareja; fue el primer día que me tocó hacer una cobertura en el Gigante. Central estaba en la B y fue una fiesta impresionante en las tribunas. Ese día me dije que yo no me podía perder eso”.

Después, el periodista de Deportes, Fernando Carrafiello, le hizo algunas recomendaciones a Almudena, como por ejemplo que ponga mayor énfasis al nombrar a los jugadores que los hinchas adoran, como Jeremías Ledesma, Matías Caruzzo (si es que juega) y Germán Herrera.