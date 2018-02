Angelici y los polémicos arbitrajes: "Están todos muy sensibles"

El presidente de Boca, Daniel Angelici, salió a responder las acusaciones de los dirigentes de River y Marcelo Tinelli sobre los arbitrajes a favor de su equipo en las últimas fechas y el poder que el club tiene en la AFA donde, según contabilizó el ex dirigente del Ciclón, hay siete hinchas de Boca.

Angelici aclaró primero que Mauricio Macri "nunca se metió ni lo hará con el fútbol", y agregó: "No entiendo porque se lo relaciona con los arbitrajes". Así mismo, pidió bajar el tono a la polémica por el encuentro del presidente con el técnico de Boca: "Tienen una gran relación hace años, no sé porque porque se arma tanto lío por una reunión entre ellos, no veo mal la reunión.

Sobre los árbitros dijo: "Estoy convencido de que no hay mala voluntad. No hay nada de qué sospechar", y aclaró que Boca no hará ningún pedido para la Supercopa Argentina que jugará contra River: "No vamos a pedir nada, ni VAR, ni árbitros".

Además, se refirió a las palabras de Tinelli, quien en las últimas horas dijo que "el poder del fútbol está manejado por Boca". Al respecto la máxima autoridad de Boca dijo: "Lo quiero mucho, pero uno debe reprimir el hincha que tiene adentro, es alguien que hace rato que no está en el fútbol".