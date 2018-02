Aníbal Fernández contó que hace cinco meses que no ve a Cristina

El ex jefe de Gabinete estuvo en la marcha del 21F y se refirió a su relación con la ex presidenta. "Yo decidí correrme porque ella le confía la política a chicos que no tienen experiencia", cuestionó

21 de Febrero de 2018 Por: Rosario3

Aníbal Fernández participó de la marcha de este miércoles.(Twitter/@FernandezAnibal) 1/1