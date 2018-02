Moyano: "No somos golpistas, luchamos por los derechos de los trabajadores"

Hugo Moyano encabezó este miércoles un multitudinario acto en la avenida 9 de Julio de Capital Federal, en el marco de una movilización nacional, donde apuntó contra las medidas del gobierno e hizo una defensa de su situación personal con la Justicia.

"Esta movilización, conformada por distintos sectores políticos y sociales, tiene un solo objetivo: decirle a gobierno, al presidente, no siga con políticas que hambrea a los sectores más sensibles de nuestra sociedad, a los jubilados", expresó el líder de Camioneros, último de los oradores y que se dirigió a miles de personas (los organizadores hablaron de 400 mil).

"No somos antidemocráticos, no somos golpistas, luchamos por los derechos de los trabajadores", continuó. "No venimos a amenazar al Gobierno, somos hombres y mujeres que venimos a decirles que no sigan con políticas que hambrean hoy y al futuro de nuestros hijos. Todo lo que anuncian es mentira, como la reparación histórica, se ríen de nosotros", afirmó.

En la parte más eufórica del discurso que duró poco más de diez minutos, Moyano dijo: "No tengo miedo de ir preso ni a que me maten, porque estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores".

Sobre su situación con la Justicia, el líder sindical hizo una aclaración al comenzar su discurso: "No estoy implicado en ningún tema de corrupción, por ahora, y no tengo miedo de ir preso ni que me maten", dijo, y agregó: "No me voy a ir del país y no tengo plata afuera, si tuviera un problema tengo las suficientes pelotas para defenderme".

Previo a su palabra se dirigieron al público presente Juan Carlos Schmid, de la CGT, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, Sergio Palazzo de La Bancaria, Esteban Castro de la CTEP, y Pablo Michelli, titular de la CTA Autónoma, de los cuales sólo éste último hizo referencia a la posibilidad de realizar un paro nacional: "Si no hay respuesta de esto, en marzo va a haber, probablemente, paro nacional con todas las organizaciones", dijo.