Anorexia y ataques de pánico: qué se sabe de la salud de Florencia Kirchner

Esta madrugada la senadora nacional y ex presidenta Cristina Kirchner viajó a Cuba donde se encuentra su hija Florencia Kirchner bajo tratamiento médico. Con un video que publicó en sus redes sociales, explicó que Florencia tiene problemas de salud por el estrés que le produce estar involucrada en causas judiciales. Sin embargo, no precisó cuál es la dolencia. Un dirigente peronista allegado a la ex mandataria habló de anorexia y ataques de pánico.

En contacto con Radio Continental, el dirigente Eduardo Valdés, afirmó que Florencia está bajo tratamiento por “muchos ataques de pánico”. "Permanentemente sentía, a través de trascendidos periodísticos, que la iban a detener, y no podía congeniar el sueño", agregó.

Luego, en contacto con el canal TN, añadió que su cuadro también está “vinculado a una anorexia” y que está tan debilitada que no puede permanecer demasiado tiempo parada o sentada. Esto mismo señaló la propia Cristina Kirchner en el video que muchos –principalmente a través de las redes sociales– criticaron por “melodramático”.

Florencia había viajado en febrero a La Habana para una taller intensivo de guionistas pero sufrió un episodio que la obligó a quedarse en Cuba. Según Valdés, esto profundizó la angustia porque no está cerca de su hija Helena.