Apareció desguazado el auto robado el hospital de Granadero Baigorria

Juan se enteró a través de De 12 a 14 que habían encontrado su auto en 27 de Febrero al 7200, en la zona oeste de la ciudad, totalmente desmantelado. Y en comunicación con ese medio dijo que la policía todavía no se había puesto en contacto con él.

“El auto apareció hace tres días, pensé que podía ser robado o abandonado. Primero le sacaron las ruedas y después de a poco le empezaron a sacar el resto de las partes”, dijo uno de los vecinos al programa De 12 a 14 (El Tres). “Lo único que le dejaron fue el equipo de gas, porque no tiene valor de reventa”, explicó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo