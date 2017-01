Apps de calculadoras avanzadas para smartphone y tablet

Aunque jugando con un término muy parecido al del reconocido software MATLAB, la app MathLab no está relacionada directamente con él, aunque sí comparte el contexto matemático en el que se mueve. Una app de calculadora que implementa funciones avanzadas y la posibilidad de mostrar los datos con representaciones gráficas, incluyendo también la posibilidad de trabajar con fracciones, matrices y mucho más.

Una de esas apps de calculadoras que es mucho más que una simple máquina que realiza operaciones matemáticas. One++ es una amplia biblioteca con cientos de funciones, ecuaciones, fórmulas y conversores de todo tipo de datos, que nos permitirá realizar operaciones de una forma muy sencilla sin ni siquiera conocer el método de aplicarlas. Es por ello por lo que está dirigida a usuarios que ya dominen las fórmulas a aplicar, más que para aquellos que estén introduciéndose y estudiando los primeros conceptos relativas a ellas. A pesar de todo esto, merece mucho la pena echarle un vistazo y conocer sus posibilidades.

Estamos ante una calculadora llamativa y diferente de las demás, no tanto por las funciones que ofrece —que no son tan complejas y avanzadas como en otras apps— sino por el método de entrada: en MyScript Calculator introduciremos la operación escribiendo los términos ‘a mano’ directamente con nuestros dedos o, mejor aún, con un lápiz digital. El software se encarga de leer estos términos, transformarlos y calcular el resultado.

¿Qué hacer si la calculadora del nuestro celular o tablet no es lo suficientemente potente o no tiene las herramientas que necesitamos en nuestro día a día? Afortunadamente, las tiendas de aplicaciones son tan versátiles que existen muchas apps de calculadoras avanzadas que podemos instalar y aprovechar. El sitio educaciontrespuntocero.com , propone una selección con las que considera las más interesantes.

