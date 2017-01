Aprendé a hacer un mapa mental para planificar tu año

Si te recibiste hace poco, no te preocupes por encontrar el trabajo perfecto. Cada trabajo por el que pases, curso, taller, libro o experiencia que vivas, te dejará algo. Es como una aplicación que descargás y probás. Seguramente, cada una de estas experiencias te dará algo nuevo, que aunque no te des cuenta, te ayudará en los próximos pasos y mejorará tus habilidades de comunicación, administración de tiempos y dinero.

Jenny Blake, la ex coach de carrera de Google y estratega laboral, especialista y orientadora profesional que ya ayudó a más de mil personas en su vida laboral, recomienda elaborar un diagrama visual, conocido como mind map,que incluya tus intereses y objetivos. Es algo que no insume demasiado tiempo y puede ayudarnos a determinar cuál es el paso siguiente en el que deberíamos focalizarnos o qué debemos cambiar, si queremos que este 2017 sea un año cargado de logros personales.

