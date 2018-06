Ardió una casa en Ludueña: dueño dijo que fue intencional

Una vivienda precaria del barrio Ludueña sur fue consumida por el fuego este miércoles a la tarde y pese al humo que conmocionó la zona no hubo heridos que lamentar.

El propietario de la casilla ubicada en Matienzo y las vías del ferrocarril dijo a Radio 2 que cuando llegó de trabajar las llamas ya se habían desatado.

Sin embargo, denunció: “Los vecinos me contaron que dos pibes me tiraron una bomba molotov y no sé nada más”.

El hombre dijo que “hace un par de años atrás pasó lo mismo”. “Por suerte la primera vez que me quisieron incendiar no prendieron la casilla pero ahora perdí todo”.

Según sus palabras se trataría de un incendio intencional. Trabajaron en el lugar dos dotaciones de Bomberos zapadores, personal del Sies y de control municipal. El fuego estaba controlado pasadas las 15.

La vivienda afectada quedó reducida a una montaña de chapa y elementos que emanaban hubo, detalló el periodista Gustavo Poles, pero no hubo lesionados.