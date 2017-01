Asalto y disparos en un súper de zona sur: un custodio herido

Vecinos que brindaron su testimonio al móvil del periodista Ever Arnoldo recordaron también que seis años atrás, en otro violento asalto, en el mismo local fue asesinado un vigilador de un disparo en el rostro.

En este caso, actuaron dos personas que llegaron en moto, entraron raudamente y al parecer lograron sustraer dinero y algunas pertenencias en la línea de caja. En su retirada, uno de ellos efectuó dos disparos: uno al aire y otro contra el custodio del súper, un joven oriundo de Chaco que no habría estado armado pero recibió un balazo en la zona inguinal, informó Telenoche (El Tres).

