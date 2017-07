Aseguran que en Rosario hay 190 personas en situación de calle

Además de las rondas de los voluntarios de Rosario Solidaria y de los trabajadores de la Municipalidad para detectar a personas en situación de calle y llevarlas al refugio o extenderles una frazada, ex Combatientes de Malvinas y el Movimiento Solidario Rosario reparten por la noche comida caliente.

En diálogo con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, la secretaria municipal de Desarrollo Social, Laura Capilla señaló que actualmente hay en Rosario entre 180 y 190 personas en situación de calle, esto es que viven en la calle; no que –aclaró– pasan muchas horas en la calle por una situación social o laboral puntual.

El frío intenso de los últimos días mostró quizás el lado más dramático de muchas personas que no tienen casa y se ven obligados a pasar la noche a la intemperie. En total, la Municipalidad detectó unos 190 en Rosario. Pero también advirtieron que creció el número de personas que sin vivir en la calle, pasan muchas horas fuera de su casa. En especial, mujeres y niños.

