Aseguran que hay menos delitos contra taxistas pero son más violentos

Dalmau no está al frente de la investigación por la muerte de Groia pero desde el año pasado lleva adelante una unidad dentro del MPA que busca reunir información sobre delitos contra taxistas. Ya lleva 17 condenas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo