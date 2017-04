Aseguran que la "súper bomba" de EEUU mató a 36 yihadistas en Afganistán

La fuente ministerial insistió en que en el bombardeo no se han producido víctimas civiles.

Los rebeldes talibanes, que combaten tanto al EI como al gobierno afgano y a las tropas estadounidenses presentes en Afganistán, condenaron hoy la "creciente brutalidad" y el "crimen" de Washington y dijeron que la eliminación del EI debe ser cosa de los afganos, no de extranjeros.

Al menos 36 miembros del Estado Islámico (EI) murieron en el ataque de Estados Unidos con la bomba GBU-43, el proyectil no nuclear más potente del arsenal estadounidense, que destruyó además una importante instalación del grupo yihadista, informó hoy el Ministerio de Defensa afgano.

