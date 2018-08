Asesinaron a balazos a un almacenero en zona norte

Un joven de 21 años fue asesinado a balazos este sábado al anochecer mientras atendía un almacén en Manuel García y pasaje 1357, en la zona norte de la ciudad.

La víctima fue trasladada al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria donde falleció poco después de ingresar producto de las múltiples heridas de arma de fuego que recibió.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que cerca de las 20.30 Santiago B., la víctima, atendía un almacén cuando al menos dos personas no identificadas, ingresaron al local y realizaron múltiples disparos de arma de fuego hiriéndolo de gravedad.

También se detalló que no se registró faltante de elementos del almacén o efectos personales de la víctima por lo que la línea de intento de robo no se descartaba pero no era la línea investigativa más concreta del hecho.

El fiscal de homicidios dolosos Florentino Malaponte ordenó al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) la toma de testimonios, el relevamiento de la escena del hecho y el secuestro de cámaras de la zona, entre otras medidas.



El fiscal buscaba identificar a los agresores y determinar las circunstancias del hecho.