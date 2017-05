Asesinaron a un comerciante en la zona norte de Rosario

En el momento del ataque, un cliente estaba en el lugar a la espera de ser atendido. Aunque no se descartaban hipótesis, la principal línea investigativa era que el hecho ocurrió en el marco de un intento de robo.

El hecho ocurrió cerca de las 21 en un local comercial de calle Levi al 3100. Edgardo Picatti atendía el almacén junto a su esposa cuando una persona no identificada llegó al local manifestando que quería comprar mercadería.

