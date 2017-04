Asesinaron a un taxista de un balazo en la cabeza en zona sur

Por el momento no se dio con testigos presenciales del asesinato.

Según el Ministerio Público de la Acusación, la mecánica del hecho aún no estaba clara, pero había medidas en curso, se tomaban testimonios y se realizaba relevamiento de cámaras de la zona.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo