Así fue el ataque motochorro del hijo de Federica Pais y su cómplice

Este lunes Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais; y Octavio Laje (h), hijo de un diplomático argentino, fueron detenidos acusados de robar arriba de una moto. Ninguno quiso declarar. En tanto una víctima contó cómo fue el ataque motochorro. Por su parte, Federica Pais se mostró perturbada por lo ocurrido: “Estoy muy mal, no entiendo nada”.

Claudia, la víctima del hijo de Federica Pais y de su cómplice contó a Infobae el mal momento que pasó el domingo pasado por la tarde en Vicente López: se desmayó del susto.

“Yo estaba paseando el perro cuando veo que viene una moto –relató–. Se frena al lado mío. Eran dos chicos. El que manejaba tenía remera negra y el otro una remera roja, era un poco más gordito. Los dos tenían casco. Se bajó el de atrás, me apuntó con un arma en el pecho, me empezó a tironear la cartera pero no me la pudo sacar. Yo me asusté y me fui para atrás y empecé a gritar. Después se escaparon. Del miedo me caí al piso y me desmayé".

Según la causa que instruye el fiscal Martín Gómez, el hijo de Federica Pais de 21 años manejaba la moto. Él y su amigo Ocrtavio fueron detenidos a la pocas cuadras del ataque a Claudia, final de un raid delictivo con al menos otros dos hechos denunciados. Ahora están alojados en una dependencia policial de Pacheco.

La Policía Local de Vicente López, les secuestró dos réplicas de pistolas, celulares, navajas, pastillas de Alplax y un martillo casero. También un DNI y unas llaves que pertenecen a una joven llamada Luna, otra víctima que hizo la denuncia el lunes por la tarde en una comisaría de San Isidro.