Así será el sistema de seguridad y control de migraciones en aeropuertos

El “Advanced Passenger Information” consiste en la obligatoriedad para todas las líneas aéreas, regulares o no, que operan en el país, de informar a la Dirección Nacional de Migraciones una serie de datos (nombre, apellido, documento de viaje, número de vuelo, compañía transportadora, ticket de equipaje, entre otros) de los pasajeros y tripulantes transportados en los vuelos que entran y salen de Argentina.

"Esta base de datos junto con la I 24-7 (Información las 24 horas los siete días de la semana) nos permiten compartir información con la base on line de interpol y así obtener los perfiles de riesgo de cada pasajero. Saber, por ejemplo, si están vinculados a la trata, el tráfico, contrabando o narcotráfico", puntualizó el director de Migraciones.

