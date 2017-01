Ataque con un camión en Jerusalén deja 4 muertos y 13 heridos

Cuatro jóvenes murieron y otras trece personas resultaron heridas este domingo en un ataque con un camión contra un grupo de soldados israelíes en Jerusalén Este. Las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas mortales y han impuesto la censura sobre los detalles, pero medios locales informaron de que al menos tres de los fallecidos son uniformados. La Estrella de David Roja (equivalente a la Cruz Roja) confirmó que se trata de tres mujeres y un hombre, todos con edades cercanas a los 20 años. De los heridos, tres se encuentran en estado grave (dos de ellos con lesiones en la cabeza), uno está en situación moderada y el resto están leves, y todos ellos fueron trasladados a hospitales de la ciudad tras el suceso. El conductor murió tiroteado por las fuerzas de seguridad tras precipitar el vehículo pesado contra un grupo de jóvenes soldados que descendían de un autocar en un paseo con vistas a la Ciudad Vieja de Jerusalén. Después de arrollarlos una primera vez, dio marcha atrás al vehículo y volvió a golpear a varios de ellos, como muestra unas impactantes imágenes tomadas por una cámara de seguridad del lugar y difundidas por los medios locales. La agencia de noticias palestina Maan identificó al atacante como Fadi Ahmad Hamdan, palestino residente del barrio de Yabal Mukaber, adyacente al lugar donde se ha producido el ataque, cerca del asentamiento israelí de Armón Hanatziv, en el territorio palestino ocupado de la zona oriental.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo