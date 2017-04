Ataque en Estocolmo: detuvieron al presunto conductor del camión

El empleado de la cervecería trató en vano de detener el camión, según el portavoz de la empresa. Esta mañana, la princesa heredera de Suecia, Victoria, y su marido el príncipe Daniel depositaron rosas rojas cerca del lugar del ataque. "Siento un gran vacío y tristeza. Pero a pesar de ello siento fuerza, pues la sociedad me demostró una enorme fortaleza", dijo la princesa, citada por el diario local Aftonbladet.

Según SVT, que no reveló sus fuentes, el artefacto se encontraba en una bolsa pero no estalló. El camión que se usó para el ataque había sido robado a un repartidor de cerveza cuando entregaba un pedido en un restaurante, según explicó un vocero de la cervecería Spendrups, que detalló que un hombre enmascarado entró a la cabina del vehículo y se alejó con él.

"No podemos descartar que se produzcan más arrestos pero no vemos indicios de peligro", explicó hoy el portavoz policial, tras rechazar los rumores de la prensa sueca en relación a un segundo sospechososo detenido.

