Atención: Dormir 10 horas o más puede ser señal de problemas futuros

Un nuevo estudio de la universidad de Keele, de Manchester, de la de Eas Anglia y de Leeds, recogido por Science Alert y el Journal of the American Heart Association vuelve a poner el dedo en la llaga de las horas adecuadas que debemos dormir. El número mágico siempre se ha establecido en ocho. Hacerlo menos no es aconsejable, pero tampoco pasarse y dormir 10 o más ya que esto podría ser señal de problemas de salud serios en el futuro.

Dormir el tiempo adecuado es básico para garantizar nuestras funciones biológicas más importantes, nuestras funciones cerebrales, etc. Dormir 10 horas o más, señala la investigación, se vincula a accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares futuros. El aumento de sufrir estos problemas de forma prematura en aquellos que duermen en exceso se sitúa en un 56% en el caso de accidente cerebrovascular y en un 49% en el caso de cardiovascular.

La muestra empleada para el estudio fue de más de tres millones de personas. A partir de esta amplia muestra se determinó un aumento del 30% de posibilidad de sufrir una muerte prematura en los que duermen 10 horas o más respecto a aquellas personas que lo hacen siete u ocho horas.

Los investigadores inciden en que dormir 10 o más horas no significa que la persona vaya a morir antes, pero si este número de horas es algo normal y se alarga durante años es aconsejable que un médico lo vigile ya que existe una probabilidad de riesgo.

Fuente: 20minutos.es