Aumento de la luz: cuánto más van a tener que pagar los santafesinos

En contacto con los periodistas Evelin Machain y Pablo Montenegro del programa Radiópolis (Radio 2), el gerente general de la EPE, Marcelo Cassin aclaró que los aumentos anunciados por el gobierno nacional se trasladarán al bolsillo del usuario y que no tienen relación con el incremento solicitado por la propia EPE el año pasado y que se comenzaron a aplicar este enero.

