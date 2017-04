Aún no pudieron identificar al joven que asesinaron en un motel

La presunta autora del crimen del joven que tuvo lugar el martes en un motel de Granadero Baigorria fue imputada este jueves. Seguirá en prisión. En tanto, la víctima aún no pudo ser identificada.

