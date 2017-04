Un joven fue asesinado a cuchillazos en un motel

Se dio aviso a la unidad policial para que proceda a la detención de la travesti, Sabrina de 34 años, a quien se le secuestró un cuchillo de 35 centímetros de hoja. Fue trasladada al Hospital Eva Perón donde fue examinada y se le diagnosticó heridas cortantes en miembros superiores y tórax. Luego, fue llevada a la sub comisaría 27ª. Intervino en la investigación del hecho el fiscal de Homicidios Dolosos Miguel Moreno.

