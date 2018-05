Automovilista quedó atorado en tremendo pozo

Que en la ciudad abundan los pozos –para dolor de cabeza de conductores– no es novedad. Pero lo que le sucedió a este automovilista no deja de sorprender. Cuando circulaba por Callao, entre Jujuy y Salta, el asfalto cedió y quedó atascado en un tremendo bache. No se registraron heridos.

“Vi una irregularidad y me encajé en ese pozo. Quedé totalmente encajado”, dijo el dueño del Citroen C3 al periodista Daniel Amoroso de El Tres. Fue este miércoles alrededor de las 7.30. Recién poco más de una hora después lograron retirar el vehículo del bache. Aparentemente, el asfalto habría cedido cuando el auto pasó por allí.