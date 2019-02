Autopista a Córdoba: piden que no se cobre el peaje hasta que terminen las obras

El diputado nacional Luis Contigiani propuso que no se pague el peaje en la autopista Rosario-Córdoba hasta que se terminen las obras. Tras el reclamo de los usuarios por el mal estado del tramo Carcarañá-Rosario, Vialidad Nacional prometió realizar los arreglos necesarios y anticipó unos ocho meses de obras. El legislador cuestionó también que el Estado se haga cargo de las refacciones cuando debería haber sido el concesionario privado.

“Así es fácil ser empresario”, se quejó Contigiani en contacto con A diario, el programa que conduce Alberto Lotuf por Radio 2. El ex ministro de Producción santafesino criticó que la concesionaria de la autopista no haya mantenido el corredor en condiciones y que ahora sea el gobierno el que deba invertir el dinero que el privado no desembolsó.

Además, cuestionó la demora de Vialidad Nacional que intervino recién tras “la reacción civil de la gente” que decidió no pagar más el peaje.

En tal sentido, propuso que se cobre la tarifa recién cuando la ruta vuelva a estar transitable: “Que no cobren el peaje hasta tanto esté la ruta en condiciones”.

El propio gerente de Vialidad Nacional, Luis Figliozzi, admitió por Radio 2 que el estado de la traza Rosario-Carcarañá "es un desastre". Las obras comenzarán en marzo y demorarán hasta noviembre aproximadamente.