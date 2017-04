Autopista a Santa Fe: revisarán las causas del fin de la concesión

Con este nuevo decreto, que reemplaza a otro de diciembre pasado, el Ejecutivo dispone realizar un análisis técnico de las consecuencias económicas de esta decisión. Suspende por 180 días la “causa” de la rescisión (no la rescisión en si misma).

Por eso y a pesar de que el contrato se interrumpió antes de lo fijado (año 2020), el organismo señaló al Ejecutivo que en los expedientes oficiales no queda claro por qué se perdona esa responsabilidad y se pone un punto final consensuado. Es decir, tanto la oposición como Fiscalía se preguntaron si no correspondía alguna multa o sanción a la firma.

La concesionaria de la autopista no realizó el repavimentado de la traza completa, entre otros incumplimientos. Diputados peronistas calcularon que el monto de la obra no ejecutada alcanzaría los 1.500 millones de pesos.

El texto surge como reacción a una resolución de la Fiscalía de Estado, que aconseja analizar si no existe una pérdida económica para la provincia en esa rescisión con Arssa.

La polémica por la rescisión que hizo el gobierno provincial del contrato con Arssa, la concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe, a fines del año pasado no se agotó. Después de críticas de la oposición, porque la empresa no cumplió con las obras estipuladas y se iba sin pagar multa alguna, el gobernador Miguel Lifschitz debió revisar aquel decreto con uno nuevo que somete a “revisión” por 180 días las causas de la “extinción por mutuo acuerdo”.

