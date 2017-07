Autoridades de mesa en los comicios: citaciones, postulaciones y pagos

El pago a las autoridades de mesa se efectuará algunas semanas más tarde (en 2015 quienes trabajaron el 9 de agosto cobraron a mediados de octubre). El monto que se abona a cada persona es de 600 pesos por cada elección trabajada, con un plus de 900 pesos para quienes realicen el curso de capacitación. Al respecto la provincia difundió un cronograma de capacitaciones y publicó un manual para las autoridades .

Las autoridades de mesa seleccionadas que no se presenten el día de la elección y cuya ausencia por razones de enfermedad o fuerza mayor no sea debidamente justificada cometerán un delito electoral con pena de seis meses a dos años de prisión.

En el mismo se aclara que el hecho de postularse no implica la seguridad de trabajar el día de los comicios. En las elecciones de 2015, ante la falta de muchas personas designadas como autoridad de mesa, se tuvo que recurrir a los postulantes voluntarios el mismo día del acto eleccionario debido a que faltó el 55% de las personas citadas.

Se aclara que la justificación por enfermedad es válida si el certificado que se debe presentar fue extendido por médicos de sanidad nacional, provincial o municipal, en ese orden. En ausencia de tales profesionales, la certificación puede ser extendida por un médico particular, pudiendo la Justicia hacer verificar su exactitud.

Aquella persona que no pueda presentarse a cumplir la labor asignada, que es obligatoria, tiene un plazo de 72 horas a partir del momento en que recibe la citación para informar sobre su falta, como en el caso de tener programado un viaje. Para comunicarlo deben llamar al teléfono del Tribunal Electoral de la Provincia (0342 457-9038) de lunes a viernes de 7 a 15 o enviar un mail a jfsantafe1.secelectoral@pjn.gov.ar para contactarse con la secretaría electoral.

Qué deben hacer quienes no puedan trabajar

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo