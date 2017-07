Autorizan vuelos entre Rosario y Punta del Este

BQB Líneas Aéreas surgió en el 2010 como la pata aérea de la naviera Buquebus y comenzó a operar rutas entre Uruguay y Argentina, con base en el Aeropuerto Internacional de Punta del Este, procurando suplir las falencias que ya experimentaba Pluna, hasta que al cierre definitivo de ésta última en el 2012, se hizo cargo de sus rutas y operaciones, aunque no de su plantel de empleados.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo