Autorizaron a Avianca a volar en el país

Según publicó La Nación, esta semana la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina Anticorrupción (OA) dictaminaron en favor de la empresa que ingresó al país mediante la compra de Macair. El dictamen sostuvo que no existe tal conflicto de interés y que el Estado, en este caso el Ministerio de Transporte en su carácter de regulador, podrá proseguir con el proceso de concesión de rutas aéreas. Esa concesión fue oficializada hoy.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo