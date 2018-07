Avelluto: “No uso lenguaje inclusivo; me resulta raro y forzado”

El Estado es el garante de la educación según la Constitución. No es cómico ni piola ni canchero que @MuniRosario use en sus campañas públicas (y pagas) variaciones no admitidas del idioma. #FAIL pic.twitter.com/qNCemGF9Wp

— Charly Cardozo (@_charlycardozo) 20 de julio de 2018