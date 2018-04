Averiguá cuántas horas llevás viendo series

Si alguna vez pasaste un fin de semana, una tarde o una noche despierto para terminar la temporada de una serie adictiva, seguramente te preguntaste cuántas horas perdiste (¿invertiste?) frente al televisor.

Sea cual fuese ese cálculo, es probable que el resultado sea inexacto. Para saber con precisión las horas dedicadas existe Junkies. Este sitio web permite al usuario ingresar la serie a contabilizar, según temporada y episodio. Luego hay que dar clic en "Agregar" y aparece el resultado en días, horas y minutos.

Lo interesante del servicio es que se puede agregar más de una serie y así contabilizar el acumulado del tiempo asignado a mirar todas las temporadas de tus series favoritas. Una herramienta muy útil si se busca tomar conciencia del tiempo que pasamos en Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Hulu o Cablevisión Flow.

Aquí, unos cuantos resultados según distintos programas:

The Simpsons (29 temporadas - 21 episodios): 9 días, 18 horas y 18 minutos

The Walking Dead (8 temporadas - 16 episodios): 3 días, 8 horas y 30 minutos.

Orange is the new black (5 temporadas - 13 episodios): 2 días y 17 horas.

Game of Thrones (7 temporadas - 7 episodios): 2 días y 19 horas.