Avión ruso con 92 personas a bordo se estrelló en el mar Negro

La nave despegó a las 05.20 hora local (02.20 GMT) del aeropuerto de Sochi –balneario a orillas del mar Negro– y a los 20 minutos desapareció de los radares. A bordo del aparato viajaban militares, un grupo de periodistas rusos e integrantes del coro y conjunto de danza Alexándrov, del Ejército ruso, que iban a participar en las festividades de Año Nuevo en la base aérea siria de Jmeimim, donde Rusia tiene desplegada una agrupación de aviones de guerra. De acuerdo a los servicios de emergencia, el Tu-154 procedía de Moscú y había hecho escala en el aeropuerto de Sochi para repostar combustible. Los restos del avión quedaron esparcidos en una extensa área situada a una decena de kilómetros de la costa, por lo que se teme que no haya supervivientes.

Un avión militar ruso se estrelló este domingo en el mar Negro cerca de la costa de Sochi. Viajaban 92 personas, entre ellas buena parte del coro del Ejército Rojo que iba a participar en las festividades de Año Nuevo en la base aérea siria de Jmeimim. Temen que no haya sobrevivientes.

