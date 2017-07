Bachelet: “No hablo de fútbol con Macri para que la amistad siga”

"Cuando fuimos por primera vez a una operación de paz, yo como ministra de Defensa le dije a las fuerzas chilenas: «Tienen una sola prohibición. No jueguen juntos (con Argentina) porque vamos a terminar enemistados»", volvió a bromear la mandataria, que estuvo acompañada por, entre otros, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

"Yo, cuando estoy con ustedes o con el presidente no menciono el fútbol porque quiero que la amistad siempre siga", añadió entre risas Bachelet.

"Agradezco la camiseta de Boca Juniors que me regaló la escuela junto al club. No sé si se van a poner celosos o enojados en mi país por el regalo y por el carné de socia simbólica", dijo la mandataria en su intervención en la escuela República de Chile.

