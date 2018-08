Balearon la casa y autos de la dueña del carrito incendiado

La dueña del carrito del parque Independencia que fue incendiado dos veces en los últimos siete días volvió a ser blanco de un ataque. En la madrugada de este jueves, dos personas en moto balearon el frente de su casa y dos vehículos que estaban estacionados en la puerta. La mujer volvió a apuntar contra el Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara).

La balacera se registró en Biedma al 2200, cuando la mujer estaba con su marido en el interior del inmueble. Un disparo impactó contra la ventana de la vivienda y se incrustó en un mueble. En tanto, dos vehículos estacionados en la puerta recibieron varios balazos.

"Es un acto más de vandalismo. Pensé que no tenía enemigos, ahora veo que sí. No me entra en la cabeza, debe ser porque molestamos al sindicato. Nos manifestamos el lunes para hacer un gremio de vendedores", dijo Claudia en relación a la iniciativa que busca encuadrar a sus empleados fuera de los vendedores ambulantes.

La mujer agregó que después de los ataques incendiarios contra su carrito de comida recibió un mensaje del secretario general del Sivara, en el que le sugirió poner a sus empleados en orden. "Quiere que los afilie como vendedores ambulantes, pero en ese caso serían empleados gastronómicos", expresó.

Claudia relató al periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres) que este jueves tenía pensado junto con otros vendedores de comida llevar un petitorio al Concejo Municipal en el que solicitan formar una nueva asociación sindical.

Según informó el periodista de Radio 2 Agustín Lago, en el interior de la casa se halló una vaina deformada. Además, se constataron unos siete impactos contra una Mercedes Benz Sprinter y una Citroën Berlingo.