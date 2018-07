Balearon su casa cuando estaba con su nieto: "No soy el que buscan"

Una casa ubicada en República del Salvador al 3200, en barrio Godoy, fue rociada a balazos en la noche del martes. Se registraron 16 impactos, según aseveró el propietario de la vivienda, quien pidió a los agresores que sepan que él no es "el que andan buscando".

El dueño de la casa relató al periodista Daniel Amoroso (De 12 a 14, El Tres) que anoche le dijo a su nieto que debían irse a la cama porque era tarde y él tenía que ir a la escuela. "Apago el televisor, me levanto de la silla y empieza el tiroteo. Lo tiré al piso a mi nieto, yo también. Le pedí a mi señora que no salga, que se tire al piso", agregó.

"Cuando pasó, fuimos a la pieza y entramos a mirar. Fueron 16 tiros calibre 45. En la reja están las marcas. En mi pieza entraron dos balas. De milagro no mataron a mi señora y mi nieto", comentó.

De frente a la cámara, el hombre señaló que llamó a El Tres para contar que vive en ese lugar hace 50 años. "No tenemos problemas con nadie. Pueden preguntar en mi trabajo, a mis vecinos. Sinceramente no sé qué pasó. Quiero que me vean la cara. Acá estoy, el que vive en esta casa soy yo. No soy el que andan buscando. Fíjense bien", concluyó con la voz quebrada.

"Desde anoche no puedo dormir. Mi señora tampoco", finalizó.