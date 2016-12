Barañao reconoció "un cambio de prioridades debido al contexto"

En ese marco, el ministro aseveró que “la repatriación de científicos continúa, todo científico que se forma en el exterior entra automáticamente al Conicet” y, tras recordar que “la decisión de continuar en el Ministerio fue avalada” por la ex mandataria, ratificó que se han “mantenido las líneas fundamentales”.

La crítica de la ex mandataria llegó tras una semana de conflicto con los becarios del Conicet, que mantuvieron ocupado el edificio del ministerio, y finalmente el viernes alcanzaron un acuerdo con las autoridades para extender las becas hasta diciembre de 2017.

Al ser consultado sobre las versiones que hablaron de su posible renuncia, Barañao dijo que está “cumpliendo adecuadamente la tarea de defender el tema y darle sentido a la inversión de ciencia y tecnología” y añadió: “Yo no estoy para defender a los científicos sino para apoyarme en los científicos para lograr el desarrollo del país”.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, reconoció "un cierto cambio de prioridades debido al contexto" sobre el presupuesto dedicado al área. Además, señaló que Macri mantuvo los lineamientos "fundamentales" y añadió que todo científico que tenga "formación externa tiene garantizado su ingreso al Conicet". Rechazó las críticas recibidas por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

