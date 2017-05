Barrio Belgrano: le disparó a su propio hijo para calmarlo

La mujer llamó a la policía pero cuando llegó el personal del Comando Radioeléctrico, comprobó que el tema ya había sido resuelto a tiros por el padre del joven, ex pareja de la mujer y que vive enfrente.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo