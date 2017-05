Barrio Plata: balearon dos casas y mataron a una perra

La joven de 28 años duerme en una habitación que da a la calle y se despertó con el zumbido de las balas y porque algunos vidrios le estallaron sobre la cama. Asustada y con la voz entrecortada por las lágrimas, dijo que no entiende el porqué de la agresión.

Vecinos de barrio Plata, en la zona suroeste de Rosario, se despertaron sobresaltados esta madrugada con ruidos de disparos. Aparentemente, dos hombres en moto balearon dos viviendas de Aurora al 3400 sin motivo aparente. No se registraron personas heridas pero en el fuego se cruzó una perra y murió. En las fachadas de los domicilios quedaron los agujeros de los proyectiles.

