Barrionuevo presentó al equipo interventor del PJ con críticas a Macri

El gremialista gastronómico Luis Barrionuevo asumió este jueves como coordinador del Partido Justicialista tras haber sido designado como interventor por parte de la jueza María Romilda Servini de Cubría. En su discurso fue muy crítico con las políticas del gobierno nacional y anunció que del espacio saldrá la "fórmula que será gloriosa el año que viene" en las elecciones.

En conferencia de prensa, presentó a Julio Bárbaro como coordinador político del PJ y a Carlos Campolongo como responsable de prensa. "Tenemos que volver a ser poder. Hay que instalar en la Casa de Gobierno al peronismo. Y vamos a ser frentistas: vamos a llamar a otros que no piensan como nosotros pero que quieran participar", sostuvo Barrionuevo.

"Hay que trabajar para que seamos alternativa. Tengo mucha confianza. Quienes quieran estar en las internas, que lo hagan. Los que pierdan acompañarán al ganador, como corresponde. Invitamos a todos a participar y competir. De acá saldrá la fórmula que será gloriosa el año que viene", agregó.

El flamante interventor del justicialismo señaló que actualmente "hay un ajuste tremendo" en el país y que el gobierno nacional es "liberal, hecho para juntar plata". "Son CEO's. Siempre miraron a sus empresas para ganar plata, pero el país no está hecho para ganar plata", finalizó.

"Todos sabemos que este gobierno no nos va a dar la felicidad, porque no reconoce las Pymes, los telares, los talleres... no conoce lo que es la producción. Conocen de countries, de Punta del Este. Vamos a respetarlos porque ganaron las elecciones, pero vamos a trabajar para ser alternativa", disparó.