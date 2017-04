Bebé muerto por golpe: imputaron por homicidio doloso al joven

No estaba determinado este martes si el joven es el padre biológico del bebé fallecido ya que la madre mantenía una relación con un segundo hombre, señaló la fiscal.

“Le dijo a la madre que de golpe el nene dejó de respirar. Ella no entiende qué es lo que pasa. Y en el hospital dijo que también puede haberlo golpeado sin querer con el marco de una puerta”, informó Pairola pero aclaró que se trata de “un golpe muy intenso, muy grave, como para ser provocado en esas circunstancias”

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sospecha que no fue un accidente porque no había en la habitación un lugar donde dejar al bebé y que éste se haya caído. Cree que hubo un “golpe fuerte” contra el piso, la pared o una puerta. “La teoría del caso es que hubo una intencionalidad”, agregó.

En un momento, el joven se acercó a la madre con el bebé en brazos diciéndole que éste ya no respiraba. La pareja recurrió en busca de ayuda y el bebé falleció en el hospital Vilela.

