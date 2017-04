Liberaron a la madre del bebé fallecido por un golpe en la cabeza

La fiscal de la Unidad de Homicidios, Georgina Pairola, otorgó la libertad a la joven identificada como Aldana M., ya que no halló elementos que la involucren en la mecánica del trágico hecho .

La madre del bebé de 6 meses que falleció este domingo por un traumatismo severo de cráneo, que había quedado detenida junto a su pareja, fue liberada este lunes porque la fiscal del caso no encontró elementos para vincularla con la causa de la muerte del pequeño.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo