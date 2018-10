Becas de Investigación y Desarrollo para estudiar en Australia

La Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNR informa que se encuentran abiertas diferentes becas de estudio en Australia. A continuación los detalles:

- Endeavour Leadership Program



El sistema de becas "Endeavour Leadership Program" está a cargo del Departamento de Educación y ofrecen oportunidades para estudiar, investigar o para desarrollarse profesionalmente. Cubren el costo del curso, del viaje, una mensualidad, asistencia al llegar a Australia y servicios de apoyo y vinculación. La fecha de cierre es el 15 de noviembre.



El resumen del programa y sus lineamientos se pueden consultar a través del siguiente enlace:

https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/pages/endeavour-programs-landing.aspx

- Becas de Investigación Doctoral



Se trata del Esquema de Becas de la Red Tecnológica Australiana (ATN, por sus siglas en inglés) para investigaciones doctorales en 1 de las siguientes 5 Universidades Australianas:



Curtin University

University of South Australia

Queensland University of Technology (QUT)

University of Technology Sydney (UTS)

RMIT University.



Las becas cubren full research tuition fee scholarship por 3 años con posible extension a 3.5 años; estipendio de un mínimo de AUD 30,000 (dólares australianos) por año, por 3 años con posible extension a 3.5 años; contribución a los costos de re-localización en Australia; cobertura de salud para Estudiantes Extranjeros (OSHC, por sus siglas en inglés).



Más info: http://www.atn.edu.au/scholarships-grants/atn-latam-scholarships/