Becas para realizar curso corto de especialización en biotecnología y agroindustria

Se consideraran elegibles para las becas todos los profesionales de nacionalidad y/o residencia argentina, graduados de instituciones universitarias de carreras de no menos de cuatro años de duración, en áreas a fines de agronomía, agroindustria, ciencias ambientales, biología, química, ecología y biotecnología, que se comprometan a reinsertarse laboralmente en el mismo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo