Bergman le puso un 8 a su gestión y cruzó a Cristina

El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, cruzó a Cristina Kirchner al insistir en que la ex presidenta nunca compró ningún avión hidrante, de los 26 que había anunciado, y apuntó nuevamente hacia el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, por los incendios en esa provincia, al asegurar que para el combate del fuego las provincias son las responsables, y que la Nación es la que "debe asistir y controlar".

El funcionario nacional salió a desmentir a Cristina Kirchner tras las publicaciones de la ex mandataria en su cuenta de Facebook, hace unos días, cuando afirmó que Bergman había dejado sin efecto la licitación para contratar medios aéreos para la Dirección Nacional del Manejo del Fuego.

El ministro respondió este domingo que "no hace falta que tenga que confrontar con la ex presidenta, que ha demostrado haber inaugurado lo que no existió, de haber prometido lo que no cumplió; está claro que nosotros mismos propiciamos una nueva licitación, y no sé a qué se refiere al utilizar bad information (mala información) para volver a posicionarse", en diálogo con Radio de la Ciudad.

Tras los entredichos entre el gobernador Verna y el ministro sobre a quién le pertenecía la responsabilidad de los incendios, Bergman sostuvo que "en el caso de La Pampa, va a haber rendición de cuentas", y argumentó que "la jurisdicción de la provincia es la soberana y autónoma de todo recurso natural, porque la ley 26.815 dice que son de competencia local las acciones de prevención, monitoreo y control sobre cómo sofocar en primera instancia todo fuego, y que son de competencia nacional, supervisar, coordinar y poner a disposición bajo requisitoria de la provincia, medios adicionales".

Para finalizar, Bergman se puso un 8 de puntaje en su gestión y justificó que "me pongo 8 en línea con el presidente, por el hecho de que él ha sido muy consistente en constituir equipos, y justamente evaluar un equipo no es dejar de asumir que cada uno como jugador tendrá su propia evaluación, pero acá el resultado es todos juntos como uno, sabiendo que el resultado que recibimos había que estabilizarlo".