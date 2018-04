Berni dijo que con él en Seguridad Santiago Maldonado estaría vivo

El ex secretario de Seguridad durante el gobierno de Cristina Kirchner, Sergio Berni, responsabilizó a Patricia Bullrich por la muerte de Santiago Maldonado y dijo que si él hubiese sido secretario de Seguridad al joven artesano “no le hubiera pasado nada”.

El ex funcionario kirchnerista, en declaraciones radiales, acepto que es “probable que Maldonado se haya ahogado”. Pero responsabilizó al Estado por la muerte del artesano y a Patricia Bullrich por la falta de control de los efectivos que desalojaron la ruta 40, en Chubut: “Claramente lo que sucedió fue por falta de control en el accionar de la Gendarmería”.

Berni sostuvo que si los efectivos no hubieran ingresado al Pu Lof de Cushamen no se hubiera provocado la muerte de Maldonado. “Cuando me veían en el helicóptero, en la calle o en la Panamericana era por algo: la responsabilidad del funcionario no es sólo generar las órdenes, sino que también tiene que poner límites”, explicó.

“El Estado debería haber estado presente regulando los mecanismos del accionar de los gendarmes. Cuando hay operativos policiales y no hay funcionarios es porque no se quieren hacer cargo, tienen miedo o no saben cómo hacerlo”, remarcó.