Billetes de $2: piden denunciar a comercios que no los acepten

El Banco Central ratificó que no extenderá el plazo para que dejen de circular, ante el reciente pedido de la Came de una prórroga. Desde Usuarios y Consumidores Unidos también señalaron que "no hay inspectores" que controlen y sancionen a los negocios

13 de Abril de 2018 Por: Rosario3

Los billetes dejarán de tener valor desde el 27 de abril.(archivo Télam) 2/2