Blanco equivocado: la casa baleada en zona sur no es del juez Vienna

Una vivienda de zona sur fue baleada este martes a la noche y esta mañana se aclaró que la casa no pertenecía a un familiar del Juan Carlos Vienna, aunque su ex mujer vive en la zona y aparentemente se generó una confusión.

El hecho ocurrió cerca de las 20.15 del martes cuando, según la hipótesis policial, dos sujetos en moto pasaron por Buenos Aires y pasaje Ivanowsky y efectuaron cuatro disparos contra la casa tipo chalet de la esquina.

También se informó de otros dos disparos contra una vivienda ubicada sobre el pasaje Ivanowsky y contra un auto estacionado en la zona.

Se barajó que la casa de la esquina era de un familiar del juez. Sin embargo, este miércoles a la mañana Claudio, el verdadero dueño del inmueble, salió a aclarar que ni él ni la propiedad tienen ni tuvieron ningún tipo de vínculo con el magistrado que impulsó la investigación judicial contra la banda de Los Monos.

Claudio relató en el programa Radiópolis, de Radio 2, que efectuaron siete disparos contra vivienda, que agujerearon puerta y paredes y que afortunadamente ningún miembro de la familia estaba en la zona de la entrada en el momento del ataque, porque podría haber sido una tragedia.

"La casa es mía , hace 20 años que vivo acá, la construí. No soy Vienna ni familiar del juez", dijo.

Pero contó que la ex ex mujer del magistrado vive en la cuadra y que custodia policia que en su momento hubo en la zona en algún momento creyó que él era magistrado, lo cual cree que pudo haber sido el origen de la confusión. "Yo salía y me decían: «Cómo le va doctor"", recordó

En tanto, fuentes policiales informaron que en la zona se levantaron unas diez vainas servidas.

Por el hecho se desplegó un amplio operativo de seguridad con presencia policial y vallado, según describió la periodista del Tres Almudena Munera Muñoz.