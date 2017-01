Blue Monday: hoy es el día más triste del año

Sin embargo, las motivaciones cuentan y el profesor Arnalls las incluye en su fórmula con la letra M. Y la NA, al final, es la necesidad de actuar para cambiar la vida. Estas fórmulas no tienen base científica, como ha reconocido Cliff Arnall, pero el Blue Monday ya se ha extendido por todo el mundo.

La fórmula 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA fue hallada por el psicólogo de la Universidad de Cardiff Cliff Arnall. La C es el factor climático, la D representa las deudas adquiridas durante las Navidades y el pago de las tarjetas de crédito.

