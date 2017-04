Boca aplastó a Arsenal y se distanció otra vez de Newell's

Ese tanto del joven surgido en Instituto, de Córdoba, le puso el broche prematuro a una jornada en que el otro foco de atención se depositó en la tribuna local, donde 'La Doce' no tuvo (y no tendrá por los próximos dos años) a sus máximos referentes, Rafael Di Zeo y Mauro Martín, impedidos de ingresar a los estadios por una resolución judicial. Por eso el centro de la gradería hoy quedó vacío.

De hecho, el 4-3-1-2 que mostró hoy Boca con el debut como titular del juvenil cordobés de 18 años Gonzalo Maroni como enganche seguramente mutará a un 4-3-3 cuando retornen Pablo Pérez y Ricardo Centurión, porque eso le dará no solamente mayor penetración por los costados sino más estabilidad en la media cancha.

Y lo mismo sucedió 20 minutos más tarde con la segunda conquista del también ex América, de México, que recibió una precisa habilitación del colombiano Barrios para dejarlo cara a cara con el guardavallas del equipo de Sarandí, al que sometió con otro remate corto y bajo.

No pidió disculpas, como suelen hacerlo la mayoría de los futbolistas, por este tanto convertido frente a su antiguo equipo, seguramente porque no había nadie a quien pedirle perdón y entonces resultaba más 'conveniente' festejarlo.

Por eso el partido se despidió rápidamente, ya que a los cuatro minutos Darío Benedetto empezó a cumplir la "ley del ex" ante el equipo que lo vio surgir profesionalmente al ingresar al área abriéndose camino en velocidad y definiendo contra el palo derecho de Pablo Santillo.

Y en el juego quedaron demostrados los 34 puntos de diferencia entre el primero y el último, ya que Boca, solamente con presencia, porque de fútbol no mostró demasiado, fue muy superior y casi que demostró falta de equivalencias.

Boca Juniors mantuvo el liderazgo del campeonato de primera división al vencer esta noche por 3 a 0 al último de la tabla, Arsenal, que quedó sumergido en el lote de cuatro equipos que perderán la categoría al finalizar la temporada, en un partido disputado en la Bombonera a la que no pudieron ingresar los líderes de 'La Doce' xeneize por una resolución judicial.

